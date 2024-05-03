Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı! Prof. Dr. Şen İstanbul'da yağış için saat verdi... 'Şemsiyeniz yoksa ıslanırsınız'

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise , 'İstanbul'a bugün yağmur 17:30 gibi güney batıdan gelir. Şemsiyeniz yoksa ıslanırsınız zamanı ayarlayın.' açıklamasında bulundu.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

15 İLE SARI UYARI

Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.

Uyarı yapılan iller şu şekilde: Adana, Edirne, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Osmaniye, Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Hatay, Kars, Mardin, Siirt, Tekirdağ.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 23

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