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Meteoroloji'den 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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DOĞU ANADOLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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