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HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den 13 ile son dakika uyarÄ±sÄ±! SaÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak...
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Haber GiriÅŸ: 31.10.2020 - 19:08 | Son GÃ¼ncelleme:

Meteoroloji'den 13 ile son dakika uyarÄ±sÄ±! SaÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak...

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Meteoroloji'den 13 ile son dakika uyarÄ±sÄ±! SaÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak...
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Son dakika haberi... Marmara, BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Son dakika haberi...ÂMeteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ã–te yandan, Marmara, BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, Adana, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve ElazÄ±ÄŸ Ã§evreleri ile Hatay kÄ±yÄ± kesiminde ise yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinde yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

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