Son dakika haberi...ÂMeteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan uyarÄ±ya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ã–te yandan, Marmara, BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, Adana, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve ElazÄ±ÄŸ Ã§evreleri ile Hatay kÄ±yÄ± kesiminde ise yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinde yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.