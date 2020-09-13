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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 12 ile sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den 12 ile sağanak yağış uyarısı
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Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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