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Meteoroloji'den 11 il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağış
Meteorolojiden 11 il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Niğde, Uşak ve Karaman için 'sarı' uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 11 il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat

Hava sıcaklığnın iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

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