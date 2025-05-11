Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu alarm! İstanbul için tarih verildi: Sağanak yeniden geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı verilmişti... Bazı illerimizde bahar yağmurları etkili oluyor. Dün İstanbul'da sağanak yağış görülmüştü. Meteoroloji, yayımladığı güncel hava durumu tahmininde İç Anadolu'nun Kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'deki yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat çekti. Yapılan açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 10 ile sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Adana, Giresun, Mersin, Kayseri, K.Maraş, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye oldu.

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Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre de bazı bölgeler için sağanak uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü Trakya'nın batısı, İç Anadolu ve Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı günü ise Trakya'nın batısında gök gürültülü sağanak, Marmara'da rüzgar, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

Çarşamba günü yurdun batısında bulutlu hava hakimken Ankara ve çevre iller, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü ise Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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CUMA GÜNÜ İSTANBUL DAHİL MARMARA GENELİNDE SAĞANAK

Cuma günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi Kuzey Ege illerinde ve Doğu Anadolu'daki Hakkari Şırnak, Siirt, Van ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.