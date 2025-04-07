Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu alarm! İstanbul'da bu tarihe dikkat... Prof. Dr. Orhan Şen, baharın ne zaman geleceğini açıkladı

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İstanbul'da dün öğle saatlerinden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış bugün de etkisini devam ettiriyor. Nisan yağmurlarıyla birlikte megakentte kış soğuğu da hakim. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede İstanbul'da perşembe günü yine sağanak görüleceğini açıkladı.

Şen, CNN TÜRK ekranlarındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'de, Edirne'de şu an yağıyor. 8 dereceyi geçmeyecek İstanbul'da sıcaklık. Kastamonu ve Bolu'da olacak yağış bugün. İstanbul için yağmur bugün kuvvetli. Metrekareye 50 litreye kadar yağmur yapabilir. Yarından itibaren yağmur yok. Perşembeye kadar yağmur görülmeyecek. Anadolu'da kar ve soğuk bu hafta sonuna kadar devam edecek.

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"PAZARTESİ GÜNÜ BAHAR GELECEK"

Yarın Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var ama İstanbul'da kar yok. Bugün de Kars, Ardahan, Erzurum civarında da kuvvetli yağmur var. Pazartesi gününden itibaren bahar geri geliyor ama bu hafta kışı yaşayacak Türkiye.

"PERŞEMBE GÜNÜ TEKRAR YAĞMUR GELECEK"

8-9 hatta 10 derecelik düşüş var. 2 dereceye kadar düşecek sıcaklık. İstanbul'da kar yok ama kapıya kadar geldi. Perşembe günü tekrar yağmur gelecek İstanbul'a.

9 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu alarm verdiği iller sırasıyla Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ oldu.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.