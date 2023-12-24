Meteoroloji'den şiddetli yağış, fırtına ve kar uyarısı! Prof. Dr. Şen: Doğal afete dönüşmeden bitirmesi için tedbirli olmak gerek

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Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in beklenen hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Karadeniz Bölgesi’nin bugünü doğal afete dönüşmeden bitirmesi için bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerek.

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Rüzgar Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bütün Karadeniz bölgesinde yağış var. Sıcaklık 5-6 derece düşüyor. Yağışlar iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Öğlene kadar Sakarya, Kastamonu, Sinop, Bolu, Samsun öğleden sonra ise Ordu, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde şiddetli kıyıda yağmur iç kesimde kar var.

'BU GECE KÖTÜ HAVA ŞARTLARI BİTECEK BUGÜNÜ AFETSİZ ATLATIN'

Dere kenarlarından uzak durun Aracınızı yüksek yere koyun Yayla yolunda kar dan kalmayın Eğimli yüzeylerde ağaçlar dik durmuyorsa buralar potansiyel heyelan bölgesidir uzak durun. Çatı ve ağaç diplerinden uzak durun. Bu gece kötü hava şartları bitecek bugünü afetsiz atlatın.

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Rüzgar bugün Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bugün ayrıca Sivas, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağış kuvvetli. Karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 10