Meteoroloji'de 2025'in 'en'leri açıklandı: İşte en soğuk ve en sıcak il... Dikkat çeken sıcaklık farkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı. Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ta ölçüldü, böylece tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 35,1 dereceyle Hakkari'de ölçüldü. 2025 yılında termometrelerin zirvesi ile dibi arasında tam 85,6 derecelik bir fark oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bulunan 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilere ilişkin yapılan açıklamaya göre; 2025 yılının en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü. 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Yılın en soğuk günü de 25 Şubat'ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı’ndaki istasyonda hava sıcaklığı sıfırın altında 35,1 derece olarak ölçüldü.

EN ÇOK YAĞIŞ GÖKÇEADA'YA DÜŞTÜ

2025 yılında kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı, Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı’nda ölçüldü. 23 Ekim'de metrekareye 167 kilogram yağış düştü. 2025 yılının en yüksek kar kalınlığı, Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası’nda ölçüldü. 21 Mart'ta en yüksek kar kalınlığı 280 santimetre olarak kaydedildi.

RÜZGAR EN HIZLI BAYBURT'TA ESTİ

En yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi’nde ölçüldü. 13 Şubat’ta en yüksek rüzgar hızı saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında en yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz’da Antalya’nın Alanya ilçesinde bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece olarak kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı 2 Şubat’ta Artvin’in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde 6,1 derece olarak ölçüldü.

