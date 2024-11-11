Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar daha da düşecek... Tarih belli oldu: Yağışlı bir döneme gireceğiz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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SICAKLIK İYİCE DÜŞECEK



Bugün Trakya'da yağmur, Doğu Anadolu'da yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta civarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor. Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu'da kar görülebilecek.

İstanbul bugün aralıklı yerel yağmurlu 16, Edirne yağmurlu 12, İzmir 19, Antalya doğusu yağmurlu 22, Ankara 17 C. Bu sıcaklıklar perşembe gününe kadar değişmiyor. Perşembeden itibaren İstanbul-Ankara 12-13 dereceye düşüyor.

KURALIK TEHLİKESİ



Türkiye geneli ekim ayı yağışı normalin altında gerçekleşti. Ortalama 49.4 mm iken bu sene 26.8 mm, geçen sene 36.6 mm idi. Yağışlarda %46, geçen yıla göre %27 azalma meydana gelmiştir. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesinde %60’ın üzerinde azalma olmuştur.

Ekim ayında normaline göre en fazla azalma %95 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

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Marmara'da ekim ayı yağışı 13.9 mm, normali 72.0 mm ve geçen yıl 34.3 mm. Normaline göre %81 azalma. Ege Bölgesi'nde ekim ayı yağışı 2.2 mm, normali 47.2 mm geçen yıl 11.8 mm idi. Yağışlarda normaline göre %95, 2023 yılı Ekim ayı yağışlarına göre %81 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu'da ekim ayı yağışı 8.2 mm, normali 31.5 mm ve geçen yıl 21.3 mm idi. Yağışlarda normaline göre %74, 2023 yılı Ekim ayı yağışlarına göre %62 azalma gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi, ekim ayı yağışı 4.8 mm, normali 48.7 mm geçen yıl 33.7 mm idi. Normaline göre %90 azalma.

Doğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre %37 Güney Doğu'da %87 azalma meydana gelmiştir. Karadeniz bölgesinde ekim ayı yağışı 97.6 mm, normali 74.5 mm ve geçen yıl 68.8 mm'dir Yağışlarda normaline göre %31, 2023 yılı Ekim ayı yağışlarına göre %42 artma gerçekleşti.