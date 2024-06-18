Meteoroloji verileri açıkladı: Son 53 yılın en sıcak ikinci ilkbaharı yaşandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsimlik sıcaklık analiz raporunu yayımladı. Buna göre mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2024 yılı ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Kale/Demre'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer yerlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. 1991-2020 normalleri ilkbahar mevsiminde en düşük sıcaklık 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık 39,6 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığı olan 12,4 derecenin 1,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı odu. 2024 ilkbahar mevsimi ortalama maksimum sıcaklıkları 28,6 dereceyle, 1991-2020 maksimum sıcaklık normalleri olan 25,9 derecenin 2,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı ilkbahar mevsimi ortalama minimum sıcaklıları 3,4 dereceyle, 1991-2020 minimum sıcaklık normalleri olan 1,2 derecenin 2,2 derece üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle 2024 yılı ilkbahar mevsimi son 53 yılın en sıcak 2'nci ilkbahar mevsimi olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılın en sıcak ilkbahar mevsimi ise 15 derece ile 2018 yılı ilkbaharı.

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2024 Mart ayı ortalama sıcaklığı 9,2 derece ile 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde; 2024 Nisan ortalama sıcaklıkları 16,6 derece ile 1991-2020 normallerinin 4,3 derece üzerinde; Mayıs ayı ortalama sıcaklığı da 16,9 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti.

MAYISTA EN YÜKSEK SICAKLIK 39,6 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcak analiz raporu da yayımlandı. Buna göre mayıs ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubayazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2024 yılı mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 derece ile bunun 0,2 derece altında gerçekleşti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2,9 derece ile Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar’da tespit edildi. 2024 yılı mayıs ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 0,3 derece altında gerçekleşti. 2024 yılı mayıs ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0,6 derece altında gerçekleşti.