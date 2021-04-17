Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Pek çok ilde bu gece başlayacak

Meteoroloji 1., 3. ve 5. bölge müdürlüklerinin Tahmin ve Erken Uyarı merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bursa'da ve Kastamonu valilikleri de yazılı açıklamalarla vatandaşları toz taşınımı etkilerine karşı uyardı.

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