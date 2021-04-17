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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 23:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Pek çok ilde bu gece başlayacak

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Pek çok ilde bu gece başlayacak

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı. Bursa ve Kastamonu valilikleri de vatandaşlara dikkat ve tedbir amaçlı açıklamada bulundu.

Meteoroloji 1., 3. ve 5. bölge müdürlüklerinin Tahmin ve Erken Uyarı merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bursa'da ve Kastamonu valilikleri de yazılı açıklamalarla vatandaşları toz taşınımı etkilerine karşı uyardı.

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