Meteoroloji ve AKOM'den peş peşe uyarılar: Günlerce sürecek kar yağışı geliyor! Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak...

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Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı çoğunlukla yüksek kesimlerde görülürken kentin bazı bölgelerinde ise etkili olmamıştı. Bu sefer tüm kentte etkisini hissettirecek olan bir kar yağışı geliyor. Bu yağışlar daha etkili olacağı gibi aynı zamanda daha uzun sürecek.

KAPIYA DAYANDI: YARIN BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerde yarından itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın pazar gününe kadar kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi. Meteoroloji'nin İstanbul için güncel 5 günlük tahmini şu şekilde oldu:

AKOM: 6 GÜN BOYUNCA KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

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İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan değerlendirmede kentte soğuk hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 6 gün boyunca kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.

MGM: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Soğuk ve yağışlı hava geliyor' başlığı ile bir uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede bugünden itibaren yurdun bazı bölgelerinde kış şartlarının sertleşeceği ifade edildi.

Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Soğuk ve yağışlı havanın Ülkemiz genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller sırasıyla Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat oldu.

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.