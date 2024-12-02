Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur alarmı

Haberin Devamı

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

AKOM 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada ise perşembe gününe kadar İstanbul'da yağışın etkili olacağı belirtildi.

PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, önümüzdeki 2 gün bu bölgelerde yağış devam edecek.

Hafta sonu Marmara ve Ege'de kuvvetli yağmur olası. Rüzgar, Marmara'da kuvvetli. Sıcaklıklar ortalamanın 1-2 derece üzerinde, hafta sonu 2-3 derece üzerinde olacak.

Bugün İstanbul yağmurlu 13 C, Edirne yağmurlu 11, İzmir yağmurlu 17, Antalya kuvvetli yağmurlu 18, Ankara 7 C.

Hafta sonundan itibaren Batı ve iç bölgelerde LODOS etkisiyle sıcaklık 2-3 derece daha yükselecek. Yakın gelecekte sert bir kış şartları görünmüyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7

İstanbul: Çok bulutlu sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu 11