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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek... Kar, buzlanma, çığ, sağanak

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#Meteoroloji#Sağanak#Fırtıana
Meteoroloji ve AKOMdan İstanbul için yeni uyarı Sıcaklıklar daha da düşecek... Kar, buzlanma, çığ, sağanak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 11:19

Yurt genelinde devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yayınladığı haftalık raporda İstanbul dahil birçok kent için yeni uyarılar geldi. Pazartesi gününe dikkat çekilen rapordu hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında süreceği aktarıldı. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji ve AKOMdan İstanbul için yeni uyarı Sıcaklıklar daha da düşecek... Kar, buzlanma, çığ, sağanak

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.

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#Meteoroloji#Sağanak#Fırtıana

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