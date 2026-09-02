Meteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış geliyor! Sis, rüzgar ve yağış uyarısı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Öte yandan sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN CUMA UYARISI
Hafta ortasında kuzey ve doğu bölgelerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, cuma gününden itibaren etki alanını genişleterek kent genelini etkisi altına alacak.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Cuma günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağış miktarının metrekareye 2-5 kg arasında düşeceği ve hava sıcaklığının en yüksek 27 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü yağışlı sistem yurt genelinde de geniş bir alana yayılacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi yağışlı sistem doğu kesimlere çekilerek İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da yağış yerini az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak.
Pazar günü ise yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde devam ederken, İstanbul ve yurt genelinin büyük bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu