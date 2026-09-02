Meteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış geliyor! Sis, rüzgar ve yağış uyarısı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Öte yandan sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etki alanını genişletecek; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN CUMA UYARISI

Hafta ortasında kuzey ve doğu bölgelerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, cuma gününden itibaren etki alanını genişleterek kent genelini etkisi altına alacak.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Cuma günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağış miktarının metrekareye 2-5 kg arasında düşeceği ve hava sıcaklığının en yüksek 27 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü yağışlı sistem yurt genelinde de geniş bir alana yayılacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi yağışlı sistem doğu kesimlere çekilerek İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde etkisini sürdürecek. İstanbul'da yağış yerini az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak.

Pazar günü ise yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde devam ederken, İstanbul ve yurt genelinin büyük bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu