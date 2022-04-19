Meteoroloji ve AFAD'dan son dakika sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İl il 19 Nisan hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Dogu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFAD'DAN YAĞIŞ UYARISI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı