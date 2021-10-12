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Meteoroloji ve AFAD'dan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

#Meteoroloji#AFAD#Sağanak
Meteoroloji ve AFADdan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Sakarya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli yağış etkili olacak. Batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağış bekleniyor. AFAD'dan da yapılan açıklamada Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde beklenen yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 12 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

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Hava durumu tahminleri yağışlı havalar devam ederken salı günü için belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (öğle) saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve AFADdan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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AYDIN 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 21°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 18°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

AZ bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve AFADdan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KONYA 12°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 9°C, 26°C
Az bulutlu

Meteoroloji ve AFADdan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji ve AFADdan son dakika hava durumu uyarısı Bugün hava nasıl olacak İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#AFAD#Sağanak