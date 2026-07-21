Meteoroloji uzmanından ‘Tropik’ günler uyarısı

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TÜRKİYE’de sıcak hava etkili oluyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların 45 dereceyi geçmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, geçen hafta sonundan itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar süreceğini, yarından itibaren ise kuzeyden gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını söyledi. Tek, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı:

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

“Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar daha da yüksek seyredecek. Çarşamba gününe kadar devam edecek. Özellikle Aydın’da salı ve çarşamba günleri sıcaklık değerlerinin 42-43 derecelere kadar çıktığını göreceğiz. İzmir’de de sıcaklık değerleri 40 derecelere kadar yaklaşacak. Manisa, Muğla, Aydın ve İzmir, Balıkesir’in Ege kıyılarına yakın olan bölgeleri çok daha fazla etkilenecek. İç Anadolu’da ise başta salı, çarşamba ve perşembe günü sıcaklıkların 34-35 derecelere kadar, özellikle Ankara’da da çıkacağını tahmin ediyoruz.

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ZORUNLU DEĞİLSE DIŞARI ÇIKMAYIN

Bugünlerde özellikle gece sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı günlere biz ‘tropik günler’ diyoruz. Ülkenin büyük bir bölümünde, iç kesimler hariç, en düşük gece sıcaklıkları 20 derece ve üzeri değerlerde. Bu da ülkemizin büyük bölümünde tropik günlerin yaşandığını gösteriyor. Güneşin ultraviyole etkisi özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında çok yüksek olmaya başlıyor. Güneş çarpmalarına karşı bu saatlerde güneş altında kalmamak gerekiyor. Denizi tercih edecek olanların sabah ve akşam saatlerini tercih etmelerinde fayda var. Aynı zamanda açık renk giyinmekte fayda var. Beslenmemize dikkat etmemiz, bol su tüketmemiz, ağır proteinli yiyeceklerden ve özellikle alkol tüketiminden kaçınmamız gerekiyor.”

‘İSTANBUL 36 DERECEYİ GÖRECEK’

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Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde serin havanın etkili olacağını ifade eden Tek, “Edirne ve Kırklareli’nde 40 derecelere kadar yaklaşıyor. İstanbul’da 33-34 derecelere kadar çıkıyor, ortalama seviyede ama İstanbul’un güney ilçelerinde, özellikle rüzgâr sirkülasyonunun çok fazla olmadığı yerlerde bu sıcaklık değerleri 36 derecelere kadar yükselecek. Kuzey sahilleri 32 derecelere kadar yükseliyor ve çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara’da sıcaklıklar düşmeye başlıyor” dedi.