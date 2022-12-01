Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyor

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Soğuk hava etkisini artık hissettirmeye başladı. Yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Uzmanlar kar yağışı için aralık ayına dikkat çekiyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin de kapısını çalacak.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), "Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı" açıklamasını yaptı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesini 41 milyon kilometrekare olduğu ki tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş."

TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Tatlı, Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurguladı:

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"Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor."

"GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DAHA FAZLA KAR BEKLENİYOR"

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar beklendiğini de söyledi.

Prof. Dr. Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "NOAA'a göre Kuzey Yarıküre kar örtüsü aylık ortalaması artıyor: güncel kar örtüsü miktarı maksimum değerleri takip ediyor. Bu durum Kuzey Amerika, Kanada, Alaska ve Avrupa'da kar yağışı ve soğuğa işaret ediyor. Sibirya yükseği de cabası" dedi.

NOAA'a göre Kuzey Yarıküre kar örtüsü aylık ortalamasıı artıyor: güncel kar örtüsü miktarı maksimum değerleri takip ediyor..Bu durum Kuzey Amerika, Kanada, Alaska ve Avrupa'da kar yağışı ve soğuğa işaret ediyor. Sibirya yükseği de cabası..! pic.twitter.com/rcXOiWsmvw — Prof. Dr. Hasan TATLI (Meteorology Engineer) (@Climatolog_) December 1, 2022

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ( Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin güney ve batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.