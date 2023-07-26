Meteoroloji uzmanı Şen uyardı: Bu bir doğal afet dışarı çıkmayın

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Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.

10 DERECE ARTACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe gününe kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece arasında artacağını belirterek, “Bu bir doğal afettir. Dışarı çıkmayın” dedi.Orhan Şen şöyle konuştu: “Belki de yarın (bugün) Avrupa’nın en sıcak yeri olacak burası. İstanbul’dan Antalya’ya etkili olacak.

İSTANBUL 41’İ GÖRECEK

İstanbul’da 41 dereceye kadar çıkabilir. Son derece önemli. Manisa, Aydın’da 45 dereceyi gösterecek. Sokağa çıkmayalım. İşlerimiz erteleyelim. Bu doğal afettir. Herkes bahçesinde, evinde otursun. Sağlık açısından büyük risk var. Çok acil işimiz olsa dahi cuma gününe erteleyelim.”

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EL NİNO KURAKLIĞI

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, atmosferik olaylardaki değişkenliklerin Akdeniz ve Karadeniz’i de olumsuz etkilemesi nedeniyle Türkiye’nin daha kurak bir sürece gireceği uyarısını yaptı. Hava sıcaklığının normalin üzerinde 1-2 derece artmasının daha sıcak atmosfer ve daha fazla nem tutumuna neden olacağını anlatan Dr. Kesici, “Bu da sel riskini artıran daha yoğun yağışlara neden olabilir. Ayrıca buharlaşmayı artırarak daha yoğun kuraklıklara yol açar. Bütün bu öngörüler ışığında, 1.5 ve 2 derece arasında 0.5 derecenin hayati öneme sahip olduğu ortaya çıkıyor. Eğer 2 derece ısınırsak, dünya çok daha kuru hale gelecektir. EL NİNO kaynaklı sıcaklıktaki aşırı artış, şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları, orman yangınlarında artışa yol açabilir” dedi.

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BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI:

- Ankara: 39

- İstanbul: 37

- İzmir:41

- Edirne: 42

- Çanakkale:37

- Muğla:41

- Adana: 40

- Antalya:42

- Kayseri: 37