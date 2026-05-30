Meteoroloji uyarmıştı: Sağanak sonrası felaketi yaşadılar! Yurdun farklı noktalarından şok görüntüler

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı ve heyelan, ulaşımda aksamalara neden oldu. Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Özellikle Erzincan-Kelkit kara yolunda etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı bazı araçlarda maddi hasara yol açarken, sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara yöneldi.

Öte yandan yağışın ardından Erzincan-Kemah kara yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KARS'TA ÇATILAR UÇTU

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Duraklı köyllerinde etkili olan şiddetli rüzgar, köyde maddi hasara yol açtı. Karahan köyünde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden sökülürken, çatıların üzerinde bulunan güneş enerjisi panelleri de metrelerce uzağa savruldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatı parçaları ve güneş panelleri çevredeki arazilere savrulurken, bazı evlerde de maddi zarar meydana geldi.

Rüzgarın kısa sürede çatıları söküp attığın ifade eden Mesut Şimşek, "Eşim ile birlikte kayınvalidemi ziyarete gelmiştim. Şiddetli rüzgardan çatı uçtu. Maddi hasar var" dedi.

Rüzgarın çok şiddetli olduğunu anlatan Deniz Yıldız, "Kuvvetli bir rüzgar geldi. Önce salladı, sonra çatıyı söküp yerinden attı" diye konuştu.

Öte yandan, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Karahan köyünde yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ARTVİN'DE YOL HASAR GÖRDÜ

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Camili Köyü Deresi taştı, bölgede beş köyün ulaşımını sağlayan kara yolu hasar gördü.

Borçka ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Camili Köyü Deresi taştı. Taşkında dere üzerinde bulunan ve bölgede beş köye ulaşımı sağlayan yol hasar gördü Ayrıca, yol üzerindeki köprünün korkuluklarının bir kısmı da sel sularına kapılıp yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından önlem alınarak, yol ulaşıma kapatıldı. Su seviyesinin düşmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

Öte yandan, Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı. / Ziya AKYILDIZ-Erhan SARI/ARTVİN,(DHA)

HATAY'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri'nin taşmasıyla tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Sel felaketinin ardından suların çekildiği tarım arazileri dron ile görüntülendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü Mahalleleri sular altında kaldı.

Aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri, taşarak çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, günler sonra sel sularının çekilmesiyle bölgedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinde binlerce dönüm sular altında kalırken günler sonra sel suların çekilmesiyle tarım arazileri gün yüzüne araziler havadan görüntülendi. Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldıklarını ifade eden Samandağ ilçesi Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, aşırı yağışlardan kaynaklı olarak Asi Nehri'nin taşmasıyla, arazilerimize su bastığını söyledi.

"BİRÇOK ÜRÜNÜMÜZ VE SERALARIMIZ SU ALTINDA KALDI"

Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldıklarını ifade eden Samandağ ilçesi Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Gerçekten de son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Aşırı yağışlardan kaynaklı olarak Asi Nehri'nin taşmasıyla, Asi Nehri kenarı ve etrafında bulunan arazilerimizi su bastı. Birçok ürünümüz ve seralarımız su altında kaldı. Tarım Bakanlığı ve İl Tarım Müdürlüğümüzün hasar tespiti hala devam ediyor. Şu anda tam anlamıyla hasar tespitinin sonucu elimizde geçirebilmiş değiliz. Asi Nehri kenarında kalan bütün mahallelerimiz, köylerimiz bir şekilde zarar görmüş. Bundan mütevellit olarak da Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı moloz gibi diğer kirliliklerle Akdeniz'e ve sahilimize bir şekilde yığıldı. Bazı seralarımızı da su bastı ve en fazla şu anda seracılarımız zarar gördü. Çünkü ekimlerini yapmış durumdalardı ama şu anda tekrar yine bir şekilde suları boşalttıktan sonra bir daha ekimlerine başlamaları gerekiyor. Dolayısıyla da sonuç itibarıyla biz burada bir serzenişte bulunmuyoruz" dedi.

"HER KIŞ AYINDA DERELERİN VE NEHİR YATAKLARININ ISLAH EDİLMELİDİR"

Her yıl kış aylarında sele karşı dere ve nehir yataklarının ıslah edilmesini gerektiğini söyleyen Samandağ ilçesi Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Allah'ın, doğanın bize ettiği bir vakadır. Dolayısıyla da seller her zaman olacak ama burada insanların yanlış tavırları kaynaklı bazı zararlar oluşuyor yoksa normalde sellerin olması lazım. Biz kurak olduğu zaman su gelsin diye dua ediyoruz. Ondan sonra su geldiğinde de serzenişlerde bulunma hakkımız yok. İnsanoğlu düşünebilen bir varlıktır. Dolayısıyla da düşüncesiyle hareket etmesi gerekirken bencilliğiyle hareket ediyor. Sonuç itibarıyla ahırını sen Asi Nehri kenarına yaparsan tabii ki bu tür şeylere maruz kalırsın. Asi Nehri kenarına bazıları ahır yapmış, moloz ve toprak doldurmak suretiyle bahçeye çevirmeye çalışmış olan arkadaşlarımız var. Geçmişte bunları çok uyardık, yapmayın etmeyin ve doğanın hakkına girmeyin. Bundan sonrasında esasta bu tür şeyler olduğu zaman devletin önlem alması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Her kış ayında derelerin ve nehir yataklarının ıslah edilmelidir. Son günlerde de aşırı yağışların oluşmasıyla birlikte Asi Nehri'nin bir şekilde debisinin yükselmesi ve taşması söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: : Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.