Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak bir anda bastırdı, cadde ve sokaklar göle döndü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından, Denizli'nin Tavas ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı sonrasında ilçe merkezinde su taşkınları oluştu. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Sokaklardan şiddetli akan yağmur suları yol kenarında park halinde olan motosikletleri düşürerek zarar verdi. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışının yanı sıra ilçede dolu yağışı da meydana geldi. Şiddetli yağan dolunun ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Denizli'de dün öğleden sonradan bu yana devam eden yağışların il merkezinin yanı sıra Çameli ve Serinhisar ilçelerinde de etkili olduğu belirtildi.

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ANKARA'DA SAĞANAK

Ankara'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Ardahan, Erzincan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.