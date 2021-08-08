Meteoroloji uyarmıştı... Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz taşınımı!

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." açıklaması gelmişti.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli(21-50 kg/m²), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİDEN ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı günü Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların 10 Ağustos Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara