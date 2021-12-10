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Meteoroloji uyarmıştı! Kuvvetli yağış Balıkesir ve İzmir'de su baskınlarına neden oldu

#Balıkesir#İzmir#Ayvalık
Meteoroloji uyarmıştı Kuvvetli yağış Balıkesir ve İzmirde su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli yağış ve fırtına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili oldu. İlçede bazı evlerin bodrum katlarıyla, iş yerlerinin bulunduğu bölgeler sular altında kaldı. Öte yandan İzmir'de de etkili olan yağış nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı.

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Ayvalık’ta öğle saatlerinde şiddetini arttıran kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katlarıyla, işyerlerinin bulunduğu bölgeler sular altında kaldı. Şiddetli yağış sebebiyle Ayvalık merkezde bulunan eski garajı basan sular nedeniyle yolcular minibüslere ulaşmakta güçlükler yaşadı. Bir yolcunun Ayvalık Belediyesi bünyesindeki bir iş makinesiyle suların üzerinden minibüslere ulaştırıldı.

Ayvalık Belediyesi ekiplerinin kısa süre içerisinde yaptığı müdahalelerin ardından Eski Garaj’daki logarlara yönelik temizlik çalışmaları yapıldı.

Eski Garaj’da bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği binası su baskınında ramak kala kurtulurken, dernek başkanı Fatma Cavlı zamanında müdahale ile su baskınını önleyen Ayvalık Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Kuvvetli yağış nedeniyle Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı ile ilçe merkezindeki Âşıklar Köprüsü mevkilerinde bazı evlerin bodrum katlarıyla, iş yerlerini su bastı.

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Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan e-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde kalan Tellikavak mevkiinde bazı ekili alanların kuvvetli yağış nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. Meteoroloji, hafta sonuna kadar etkili olacak kuvvetli yağış ve zaman zaman tam fırtına haline dönüşecek rüzgarlar sonucunda ortaya çıkacak olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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İZMİR'DE KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI

 İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. DHA muhabiri Davut Can, "Esnaf kendi çabalarıyla suları tahliye etti. Büyük maddi hasar olduğunu söyleyebiliriz. Her yağmur yağdığında bu manzarayla karşılaşabiliyoruz. Sağanak yağış kentin ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor." dedi.

Meteoroloji uyarmıştı Kuvvetli yağış Balıkesir ve İzmirde su baskınlarına neden oldu

 

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#Balıkesir#İzmir#Ayvalık

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