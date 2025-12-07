Meteoroloji uyarmıştı! Kış başladı... Buralara mevsimin ilk karı düştü

Haberin Devamı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da cumartesi gününden bu yana etkili oluyor. Adana Şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor. Bu ilçelerin merkezinde ise kar çok az yağdı. Meteoroloji verilerine göre Adana ve ilçelerinde yağışlı hava çarşambaya kadar etkili olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞIŞI

Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı. Kentte aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Toroslar'ın en yüksek noktalarından 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi ile Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent beyaza büründü.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinden Gömbe, Sütleğen, Yayla Çukurbağ ve Yayla Barak mahallelerinde de kar etkili oldu.

Gömbe Mahallesi'ndeki 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürdü.

Vatandaşlar, yüksek rakımlı bölgelere giderek karın keyfini çıkardı.