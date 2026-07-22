Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.

Fatih Laleli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrilirken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir binanın çatısı çöktü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

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Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin de zorlandığı görüldü. İlçede rüzgarla beraber hafif yağışta meydana geldi.

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu. İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hasar tespit ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

BAZI İLÇELERDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin birçok ilçede devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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PANOLAR YOLA SAVRULDU, ÇATILAR HASAR GÖRDÜ

Güngören'de, kuvvetli olan fırtına nedeniyle reklam ve sac panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden koparken, çevreye savrulan parçalar tehlike oluşturdu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç dallarında kırılmalar meydana geldi. İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yollara savrulan panolar ile tehlike oluşturan parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

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SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Sultangazi'de birçok mahallede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar ve çatılar, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden olurken çatı ve ağaçların altında kalan araçlarda ise hasar oluştu. Esentepe Mahallesi'nde yolda kalan sürücüler, devrilen yolu kendi imkanlarıyla kaldırarak yolu trafiğe açtı. Yaşananlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇOCUKLAR, UÇAN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada, Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan, çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından özellikle kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini gösteremeye başladı. İstanbul’un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

İBB'NİN ÜNİVERSİTE TERCİH ÇADIRI UÇTU: 1 YARALI

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Üsküdar'da İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Çadırın altında kalıp yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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