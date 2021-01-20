Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da seraları don vurdu: Fiyatları etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul’da tarımsal faaliyet yapılan alanlarda zirai don tehlikesine karşı uyarılar yapıldı. Çatalca, Sarıyer gibi noktalarda seracılık yapan üreticiler, ürünlerine yüzde 15-20 oranında don vurduğunu söyledi. Sarıyer Gümüşdere’de seracılık yapan Fatih Gözütok, “Pırasaları biraz etkiledi. Dondan sonra çürümeye başlayabilirler. Sera içerisinde de zayiatımız var. Bu durum piyasayı da etkiler. Pazarı da bizi de etkileyecek. Ürün alamayacağız” dedi.

ÖZELLİKLE YEŞİL SEBZELERİ DON VURDU

Çatalca’da seracılık yapan Aykut Koç da “Örtülü olmasına rağmen buzun etkisi gözle görülür bir şekilde hissedildi. Tamamen gitti, diyemeyiz ama ürün kaybı var ve bu tüketiciye de yansıyacak. Genellikle yeşilliklerde kayıp var. Pazı, karalahana, maydanoz, tere, dereotu, kıvırcık gibi ürünlerde don var. Son iki gündür geceleri çok buz oluyor, ısıtma şansımız olmadığı için elimizden fazla bir şey gelmedi. Bu durum tezgahlara mutlaka yansıyacaktır. Ürün kaybı demek rakamın artması demek” diye konuştu.

“MUHAFAZA ETMEK İÇİN BEZLERLE SARDIK”

Özellikle pazar tezgahlarında yeşil sebzelerde zirai donun etkisi görülüyor. Pazarcılar fiyatların henüz yükselmediğini aksine ürünleri daha ucuza sattıklarını belirtirken, ilerleyen günlerde fiyat artışı olabileceğini söyledi. Bağcılar’da pazarda satıcılık yapan Ömer Ekinci, “Malların hepsi don yedi. 1 lira 50 kuruşa karnabahar satıyoruz, 2 lira 50 kuruşa brokoli, domates, soğan satıyoruz. Fiyatlar düştü ama satış yok talep yok” dedi.

Bir başka pazarcı da “Islak yeşilliklere don vurdu. Muhafaza etmek için bezlerle sardık. Her gün yükleme yaptık. Ürünü bekletmedik. O yüzden daha az etkilendik. Şu an fiyatlarda bir değişiklik yok ancak ilerleyen günlerde ürüne bağlı olarak artabilir” dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar ise geçen haftaya göre bu haftaki ürünlerin daha kötü olduğunu ifade etti. Bağcılar’da pazar alışverişi yapan Sema Yerel, “Sebzelere don vurmuş belli oluyor. Daha iyi ürünleri almaya çalışıyoruz. Geçen haftaya göre bu hafta daha kötü. Özellikle pırasa, kıvırcık gibi yeşillikler kötü olmuş” diye konuştu.