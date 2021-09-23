Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)#Real Madrid
Bakan Soylu Akif filminin galasına katıldıBakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı#Akif
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdiBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdi#Jair Bolsonaro
Bakan Çavuşoğlundan dünyaya çağrı: Afganistanla angajman sürdürülmeliBakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı: Afganistan'la angajman sürdürülmeli#Afganistan
Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladıSon dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı#Fed
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda sağanak etkili olduMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da sağanak etkili oldu#İstanbul
Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)#Marsilya
Uzmanlar Hurriyet.com.trye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldiUzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldi#Fed
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da sağanak etkili oldu

#İstanbul#Meteoroloji#Sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte sağanak yağış için sarı ve turuncu uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

İstanbulda sağanak yağış etkisini gösterdi.İstanbulda sağanak yağış etkisini gösterdi.
İstanbulda sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tümünü Gör
Haberin Devamı

DHA/AA- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oldu.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Meteoroloji#Sağanak