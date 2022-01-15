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Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da kar yağışı başladı

#İstanbul#Kar#Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu. Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü. Arnavutköy'de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda kar yağışı başladı



Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, “Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor. Ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum” dedi.

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Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, “Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda” diye konuştu.

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Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda kar yağışı başladı

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