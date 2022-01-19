Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü. Belediyeleri ait tuzlama araçları ise caddelerde ve otoyollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

KADIKÖY'DE E-5 KARAYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ



İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü.

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Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.