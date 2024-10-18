Meteoroloji uyarmıştı: Hava soğudu, kar bastırdı... Kent merkezini beyaz örtü kapladı

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Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

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Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

KARABÜK'TE KAR KALINLIĞI 20 CM''E ULAŞTI

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dünden beri aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, Eflani ilçesine bağlı Alpagut köyü, Safranbolu ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de etkili oldu. Karabük kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

RİZE'DE YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köyler, beyaza büründü.

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Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile köylere kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler beyaza büründü. Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı. Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARTVİN'İN İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI

Artvin’de etkili olan soğuk hava dalgası, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karını beraberinde getirdi. Sonbaharın renklerine bürünen yaylalar, aniden bastıran karla beyaza kaplandı.

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Son günlerde düşen sıcaklıklarla birlikte beklenen kar yağışı, özellikle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek rakımlı yaylalarında etkili oldu. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü de kar yağışından nasibini alan yerler arasında yer aldı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına hakim olan yaylalar, karın etkisiyle bambaşka bir görünüme büründü. Sosyal medya kullanıcıları, yaylalardaki bu doğal güzellikleri fotoğraflayarak paylaştı.

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Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının sürebileceğini bildirdi.

SİVAS'TA SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ, KAR YAĞDI

Sivas'ta uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 4, en yüksek ise 11 derece olarak ölçüldü.

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Sivas'ta dün akşam saatlerinde kar görüldü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimleri yağışla birlikte beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu. Sürücüler kar yağışı olan bölgelerde araçlarıyla dikkatli şekilde seyretti. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde sıfırın altına inmesi bekleniyor.

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