Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi! Prof. Dr. Şen'den uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAHİLDE ÇIKAN FIRTINA ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.

Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

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PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul'un Boğaz ve Anadolu Yakası'ndaki yağış öğlen bitecek. Ağva Kandıra Karasu civarında gök gürültülü yağış öğleden sonra bitecek. Marmara Karadeniz bölgesinde sıcaklık 3-4 derece azalacak. İstanbul 29, İzmir 33, Ankara 33, Antalya 30 C.

"SICAK HAVA DALGASI GÖRÜNMÜYOR"

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamaya dönecek. Aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgası görünmüyor. Ege de sıcaklık yüksek bunaltıcı hava 2-3 gün daha devam edecek. Hafta sonu Marmara ege Karadeniz, Akdeniz, ve İç Anadolu'da yağış var.

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E UYARI

Cumartesi İç Ege'de, Pazar akşamı Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlara dikkat. Su baskını ve taşkın yapabilir."