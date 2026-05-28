Meteoroloji uyarmÄ±ÅŸtÄ±... BazÄ± yerlerde hayat durma noktasÄ±na geldi, saÄŸanak ve dolu birÃ§ok ili vurdu

TEKÄ°RDAÄž

Kentte Kurban BayramÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak etkili oldu. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, duraklara ve iÅŸ yerlerine sÄ±ÄŸÄ±narak korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede etkisini artÄ±ran saÄŸanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. SaÄŸanak sonrasÄ± Ä°necik Mahallesi ile Ã§evre kÃ¶yleri birbirine baÄŸlayan yol sular altÄ±nda kaldÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±. OÄŸuzlu Mahallesiâ€™nde ise fÄ±ndÄ±k tanesi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede ekipler tarafÄ±ndan hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.





BODRUM

MUÄžLAâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle GÃ¼mbet mevkisindeki derenin debisi yÃ¼kselirken, dere yataÄŸÄ±na park eden bazÄ± araÃ§larÄ±n iÃ§i suyla doldu. Bodrumâ€™da Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸmur kÄ±sa sÃ¼re etkili oldu. YaÄŸÄ±ÅŸla birlikte Ã¶zellikle GÃ¼mbet mevkiindeki derenin su seviyesi yÃ¼kseldi. Bu sÄ±rada dere yataÄŸÄ±na park edilmiÅŸ olan bazÄ± araÃ§larÄ±n iÃ§ine su girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Belediye ekipleri, araÃ§larÄ±n bÃ¶lgeden kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k anonslar yaptÄ±. AyrÄ±ca dere yataÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinden geÃ§en yol, zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekilerek trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

BURSA

BURSAâ€™nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde aniden bastÄ±ran saÄŸanak ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± mahallelerde oluÅŸan sel sularÄ± vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. AkÅŸam saatlerinde Ä°negÃ¶lâ€™Ã¼n kÄ±rsal YenicekÃ¶y Mahallesiâ€™nde aniden etkisini gÃ¶steren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. KÄ±sa sÃ¼rede etkisini artÄ±ran yaÄŸmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. YenicekÃ¶y Mahallesiâ€™nde etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonu kameralarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Uzaktan hortumu andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler mahalle sakinlerinde ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden oldu. YaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ã§akan ÅŸimÅŸekler de amatÃ¶r kameralara yansÄ±dÄ±. Mahallede kÄ±sa sÃ¼re etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± oluÅŸan sel sularÄ± vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Ä°negÃ¶l'Ã¼n kÄ±rsal AkÄ±ncÄ±lar mahallesinde ise dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.

MANÄ°SA

MANÄ°SAâ€™nÄ±n Demirci ilÃ§esinde Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve dolu yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgeler beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplanÄ±rken, oluÅŸan sel sularÄ±na kapÄ±lan bir otomobil metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Demirci ilÃ§esinde Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, kÄ±rsal mahallelerde yollarÄ± gÃ¶le Ã§evirdi. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Ahmetler, Ä°cikler ve GÃ¼mele mahallelerinde taÅŸkÄ±nlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesiâ€™nde yÃ¼kselen sel sularÄ± nedeniyle park halindeki bir otomobil, akÄ±ntÄ±ya kapÄ±larak metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. GÃ¼mele Mahallesiâ€™nde ise yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Oluk Deresi taÅŸtÄ±. Derenin taÅŸmasÄ± sonucu Ã§evredeki baÄŸ ve bahÃ§eler sular altÄ±nda kalÄ±rken, kiraz Ã¼retiminin yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgede Ä°lÃ§e TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde de ÅŸiddetli dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle evlerin Ã§atÄ±larÄ±, sokaklar ve tarÄ±m arazileri kÄ±sa sÃ¼rede beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Â KÃœTAHYA

KÃœTAHYAâ€™da etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. BirÃ§ok noktada su birikintileri oluÅŸurken, araÃ§lar ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. KÃ¼tahyaâ€™da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 17 dereceye kadar dÃ¼ÅŸerken, etkili olan saÄŸanak yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. SaÄŸanak yaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalananlar kapalÄ± alanlara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. FuatpaÅŸa Mahallesi Ahi Evren Caddesi Ã¼zerindeki kavÅŸak, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan adeta gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. KavÅŸakta biriken su nedeniyle araÃ§lar ilerlemekte zorlanÄ±rken, trafik ekipleri gÃ¼venlik amacÄ±yla bÃ¶lgeyi araÃ§ geÃ§iÅŸine kapattÄ±. Belediye ekiplerince yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kavÅŸakta biriken su tahliye edildi ve trafik yeniden normale dÃ¶ndÃ¼. Cemalettin Mahallesi Menderes Caddesiâ€™nde ise yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± yolda Ã§Ã¶kme meydana geldi. BÃ¶lgede araÃ§lar iÃ§in gÃ¼venlik tedbiri alÄ±ndÄ±. Kent merkezinin birÃ§ok noktasÄ±nda da yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su birikintileri oluÅŸtu. Kentin yÃ¼ksek kesimlerinde ise saÄŸanakla birlikte dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.

EDÄ°RNE

Edirne'de etkili olan saÄŸanak ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ã–zellikle kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklar ile binalarÄ±n bodrum ve giriÅŸ katlarÄ±nda su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle AtatÃ¼rk BulvarÄ±â€™nÄ±n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri ile Ä°lhami Ertem Caddesi suyla kaplandÄ±. GÃ¼venlik gerekÃ§esiyle bu yollar tek yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in kapanan yollarÄ±n giriÅŸine ÅŸerit Ã§ekerek araÃ§larÄ± alternatif gÃ¼zergahlara yÃ¶nlendirdi. ZÃ¼beyde HanÄ±m Caddesi'nde Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yeri ve apartmanÄ±n giriÅŸ katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Esnaf ve vatandaÅŸlar, dÃ¼kkanlarÄ±na biriken su birikintilerini itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Kentte yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n aralÄ±klarla sÃ¼rmesi bekleniyor.

KARAMAN

KARAMANâ€™Ä±n BaÅŸyayla ve Ermenek ilÃ§esinde aniden baÅŸlayan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiledi. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda trafikte seyir halinde olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor anlar cep telefonu kameralarÄ±yla kaydedildi.

Karamanâ€™Ä±n BaÅŸyayla ve Ermenek ilÃ§eleri arasÄ±nda ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dolu yaÄŸdÄ±. Aniden baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda trafikte seyir halinde olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±, yollarda yaklaÅŸÄ±k 10 santimetre dolu birikintileri oluÅŸturdu. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasÄ±na geldi. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± oluÅŸan manzarayÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla kaydeden vatandaÅŸlar, â€˜kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± deÄŸil, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±â€™ notuyla sanal medyada o anlarÄ± paylaÅŸtÄ±.

KIRKLARELÄ°

KÄ±rklareli'nde saÄŸanak ve dolu yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluÅŸtu. DokuzhÃ¶yÃ¼k kÃ¶yÃ¼nde ise etkili olan dolu nedeniyle ekili tarÄ±m alanlarÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼.Â Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, ÅŸiddetli dolu nedeniyle tarÄ±m alanlarÄ±nda hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KONYA

Konya'nÄ±n HÃ¼yÃ¼k ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak ve dolu hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ä°lÃ§ede Ã¶ÄŸleden itibaren baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ã–zellikle Mutlu, Burunsuz ve Ä°mrenler mahallelerinde aniden baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ doluya dÃ¶ndÃ¼. Dolu, coÄŸrafi iÅŸaretli HÃ¼yÃ¼k Ã§ileÄŸi Ã¼retim alanlarÄ±nda ve meyve aÄŸaÃ§larÄ±nda zarara yol aÃ§tÄ±.