Meteoroloji uyarmıştı, Antalya'da hortum kâbusu! Önüne geleni yıktı geçti, ağaçlar devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent mahallesinde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum korkuya neden olmuştu. Denizde oluşan hortumlardan biri karaya ulaştı ve 5 yıldızlı bir otelin plaj, havuz kısmında, şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. O anlarda otel personeli korunaklı bir yere sığınırken yaşananları cep telefonu ile anbean görüntüledi. Şezlonglar, kameriyeler havalarda uçtu, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum maddi hasarın ardından kayboldu. Otel yetkilileri, tesiste maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Antalya'daki hortumun yaklaşık 3 dakika sürdüğü öğrenildi.

MANAVGAT'TA DA ETKİLİ OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, muz ekili 12 dönüm serada hasara neden oldu; ürünler ise zarar gördü.

Manavgat'ın Perakende Mahallesi'nde, saat 07.00 sıralarında hortum oluştu. Denizden geldiği belirtilen hortum, 12 dönümlük muz ekili serada hasara yol açtı. Seranın çatısında plastik örtüyle birlikte demirlerin bir kısmı sökülürken, çevrede bulunan diğer seralarda da hasar oluştu.

"TOPLAM ZARARIMIZ ORTAYA ÇIKACAK"

Serada muz ekili olduğunu aktaran firma sahibi Ali Koca, "Burada kalan personelimiz haber verdi. Ürün alma zamanı yaklaşıyordu. Seranın çatısını alıp gitmiş, demirlerin bir kısmını koparmış, bir kısmını yamultmuş. Ne yazık ki çok büyük zararımız var, hem üründen hem de seradan. Sigorta şirketine haber verdim, yapılacak incelemenin ardından toplam zararımız ortaya çıkacak" dedi.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara