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Meteoroloji uyarmıştı... Ankara beyaza büründü

#Ankara#Kar#Meteoroloji
Meteoroloji uyarmıştı... Ankara beyaza büründü

Ankara'da, etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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Başkent'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu. İlker Caddesi'nde bir EGO otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç, dik yokuşlarda patinaj yaptı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Dikmen'de yolda kalan bir ambulansın yolunu açtı. Yollarda pek çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

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#Ankara#Kar#Meteoroloji

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