Meteoroloji uyardı: Yoğun kar ve kuvvetli fırtına etkili olacak! Valilikler peş peşe duyurdu: İşte okulların tatil edildiği iller

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

31 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR TATİLİ OLAN İLLER

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Artvin’in Şavşat ilçesinde dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin de artması üzerine, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulunduran Şavşat Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun'da 4 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi. Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçedeki bazı okullarda ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilerek, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, il genelinde kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 27 Şubat Cuma günü il genelinde 'taşıma yoluyla eğitime erişim' kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir."

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik yapmış olduğu açıklamada "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'lerde da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçe ile kent merkezine bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ın Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi. Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt’un 7, Kale’nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.

ILGAR DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI, TIR'LAR YOLDA BEKLİYOR

ARDAHAN'ın sınır ilçesi Posof'ta, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nin ulaşıma kapanması nedeniyle TIR'lar yolda bekliyor.

Ardahan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı. Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekliyor. (DHA)

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Samsun, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu