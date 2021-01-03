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Haber Giriş: 03.01.2021 - 01:47 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor

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Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

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