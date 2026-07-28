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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin altına iniyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağış
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin altına iniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 15:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşüşe geçeceğini bildirdi. Kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde gelecek üç gün boyunca yağışların etkili olması beklenirken; Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Son değerlendirmelere göre, yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirten Dere, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek 3 gün yağış beklendiğini söyledi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin altına iniyor

Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını anlatan Dere, yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da görüleceğini bildiren Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut." diye konuştu.

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Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini söyledi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin altına iniyor

Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirten Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini ifade etti.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin altına iniyor

Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini kaydetti.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağış

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