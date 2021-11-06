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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor...

#Meteoroloji#Hava Sıcaklıkları#Son Tahminler
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor...

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.

Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor...

SON TAHMiNLERE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

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KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

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KASTAMONU 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 11°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 13°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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ERZURUM -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Sıcaklıkları#Son Tahminler

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