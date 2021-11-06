Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar azalıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.
Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
SON TAHMiNLERE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 11°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 13°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KARS -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık