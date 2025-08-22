×
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava 1 hafta etkili olacak | Bu illere sağanak yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre kavurucu sıcaklar geliyor. Öte yandan pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

"SICAK HAVA BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK"

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinde Pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: z bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

