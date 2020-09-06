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AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 02:09 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Öğlen saatlerinde başlaması bekleniyor

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Meteoroloji uyardı! Öğlen saatlerinde başlaması bekleniyor
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Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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