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HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Gündem
Haber Giriş: 24.04.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Sağanak yağış uyarısı

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

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