Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor
Alınan son dakika haberine göre, İstanbul ve bölge illerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, yarın saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.
Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.
Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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