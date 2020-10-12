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AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor
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Alınan son dakika haberine göre, İstanbul ve bölge illerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, yarın saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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