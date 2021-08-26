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Haber Giriş: 26.08.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! İl il sıralandı: Kuvvetli olacak

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Meteoroloji uyardı! İl il sıralandı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'nin verilerine göre Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları bir anda artacak: Bu saatlere dikkat
Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları bir anda artacak: Bu saatlere dikkat

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE AZ BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzeydoğu ile öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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