Meteoroloji uyardı... Geri dönüyor

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü bugünden itibaren Türkiye’nin yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yağışların Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı duyuruldu. Meteoroloji hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

‘NİSANI BEKLEYECEĞİZ’

İstanbul’da ise yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu sene mart soğuk geçecek. Nisanı bekleyeceğiz. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz karla karışık yağmur ve kar alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak” dedi. Türk Hava Yolları da kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan 18 Mart’ta planlanan 57 seferini iptal ettiğini duyurdu.