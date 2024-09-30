Meteoroloji uyardı... Fırtına ve kuvvetli yağışa dikkat

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METEOROLOJİ’den yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz’de rüzgâr, bugün (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına yarın akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek. Doğu Karadeniz’de de öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgâr, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Güney Ege’nin güneyinde ise rüzgâr, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına yarın ilk saatlerde etkisini kaybedecek. Batı Akdeniz’de öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi’nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgârın, gece saatlerinden sonra batıda, yarın öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi’nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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İSTANBUL’DA YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların etkili olacağını bildirdi. AKOM’dan yapılan açıklamada, yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Kocaeli, Yalova ve Bursa’da da sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.