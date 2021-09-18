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Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteoroloji uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son raporuna göre Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak