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Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı...

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Fırtına
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük kısmında beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

ANKARA VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah erken saatlerde Kayseri’nin güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı...


GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR, YER YER TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) bekleniyor.

Vatandaşların bu bölgelerde çatı uçması, toz taşınımı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması isteniyor.

Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı...


AKDENİZ'DE FIRTINA

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı kesimlerde hortum riski de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuzluk görülebilir.

EGE DE SON DURUM

Bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın ve Denizli’de başlayan yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

Tüm bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle açık alanlarda ve trafiğe çıkarken dikkatli davranmaları önem arz ediyor.

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Fırtına

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