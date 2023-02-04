Meteoroloji uyardı... Bodrum-Marmaris arasında denizlerde tam fırtına

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Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Marmaris açıklarında kuzey ve kuzeybatıdan 8 ila 10 kuvvetinde (75/105 km/sa) tam fırtına, pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmaris Kaş arasında 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.